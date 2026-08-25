Жительница Одинцова осуществила мечту о естественных родах двойни

25 августа 2026, 17:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Наро-Фоминском перинатальном центре жительница Одинцова Анастасия родила двух дочерей на 36-й неделе беременности. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Беременность протекала под пристальным наблюдением специалистов, и с 34-й недели будущая мама находилась в центре. Это позволило подготовиться к успешным родам. Для будущей мамы было важно родить естественным путем, и специалисты центра осуществили её мечту.

«Роды двойни – роды высокого риска, но специалисты Наро-Фоминского перинатального центра их регулярно принимают. Такие роды требуют особой подготовки и участия большего числа специалистов. Я счастлив, что нам с Анастасией удалось реализовать её мечту, и малышки появились на свет естественным путём», – поделился заведующий родовым отделением центра Семён Андрусенко.