В девяти округах Подмосковья починили уличное освещение
Линии наружного освещения отремонтировали на прошлой неделе специалисты Мосавтодора в девяти округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Ремонтные работы провели на 12 региональных дорогах в городах и малых населённых пунктах.
«В городской черте освещение починили в Балашихе на Пригородной улице в микрорайоне Саввино, на Разинском шоссе в микрорайоне Салтыкова и на улице Линейная в микрорайоне Купавна, а также на Транспортной улице в Реутове и на улицах Дзержинского и Кирова в Ивантеевке», — говорится в сообщении.Кроме того, фонари заработали на Путилковском шоссе в посёлке Путилково округа Красногорск, на улице Карла Маркса в посёлке Красково под Люберцами, на Центральной улице в деревне Большие Парфёнки Можайского округа, на Верейской улице в деревне Колодкино под Рузой и на дорогах в селе Радовицы округа Егорьевск и в селе Иудино под Сергиевым Посадом.