В Павлово-Посадском округе возобновили строительство газовой заправки
Заправка автомобилей сжатым природным газом появится в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Ранее строительство приостанавливали из-за необходимости скорректировать проект в части выезда с АЗС на федеральную трассу. Сейчас работы возобновили.
«В настоящее время готовность заправки составляет 40%. На площадке ведётся монтаж наружных ограждающих конструкций», — говорится в сообщении.Завершить строительство и сдать заправку в эксплуатацию планируют в четвёртом квартале текущего года.
Ранее сообщалось, что на строительстве детского сада в ЖК «Богдановский Лес» в Ленинском округе завершили 80% монолитных работ.