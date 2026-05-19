Для долголетов из Домодедова провели семинар по сортировке отходов
Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Семинар, посвящённый сортировке отходов, провели для участников проекта «Активное долголетие» в Домодедове специалисты Каширского регионального оператора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Участникам мероприятия рассказали, почему важно сортировать отходы дома и как это делать.
«Собравшимся также объяснили, как происходит сортировка мусора в комплексах по переработке отходов и где используется вторичное сырьё», — говорится в сообщении.Кроме того, представители Каширского регоператора рассказали, кто отвечает за состояние контейнерной площадки и как добиться того, чтобы там не скапливался мусор, как оплатить услугу по обращению с ТКО и в каких случаях можно подать заявку на перерасчёт.