Достижения.рф

Для долголетов из Домодедова провели семинар по сортировке отходов

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Семинар, посвящённый сортировке отходов, провели для участников проекта «Активное долголетие» в Домодедове специалисты Каширского регионального оператора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.



Участникам мероприятия рассказали, почему важно сортировать отходы дома и как это делать.

«Собравшимся также объяснили, как происходит сортировка мусора в комплексах по переработке отходов и где используется вторичное сырьё», — говорится в сообщении.
Кроме того, представители Каширского регоператора рассказали, кто отвечает за состояние контейнерной площадки и как добиться того, чтобы там не скапливался мусор, как оплатить услугу по обращению с ТКО и в каких случаях можно подать заявку на перерасчёт.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0