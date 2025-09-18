Яхромскому отделению Детской школы искусств предоставят новое помещение
Отделению Дмитровской школы искусств (ДШИ) в городе Яхрома выделят новое помещение. Об этом заявил временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Шувалов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Михаил Шувалов посетил главное здание ДШИ в Дмитрове. Его отремонтировали три года назад. Сейчас там занимаются 450 ребят, а в филиалах — ещё 650 человек.
«Во время обсуждения перспектив развития Дмитровской детской школы искусств Михаил Шувалов отметил, что вопрос о предоставлении нового помещения отделению школы в Яхроме обязательно решат положительно», — говорится в сообщении.Руководитель округа побывал на занятиях, познакомился с педагогами и учениками и рассказал, что в детстве сам учился по классу скрипки, но не закончил курс, о чём жалеет до сих пор.