В Дмитровском округе 29 июня перекроют движение из-за велозаезда
Велосипедный заезд Gran Fondo Russia-2025 будет проходить на территории Дмитровского городского округа Московской области в воскресенье, 29 июня. В связи с этим движение автотранспорта на ряде улиц будет временно перекрыто, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Движение ограничат в городе Яхрома на улицах Большевистская, Конярова, Первомайская и в Суровцовском проезде, а также на региональных трассах «Яхрома – Степаново» с 0 по 3,3 км и «Яхрома – Подъячево» с 0 по 17,9 км», — говорится в сообщении.Объехать перекрытые участки можно будет по уличной сети Яхромы, ЦКАД, трассе А-108 и Рогачёвскому шоссе.
На время велозаезда изменятся также маршруты четырёх автобусов. Автобусы №401 и №54 будут объезжать Яхрому по Дмитровскому шоссе с заездом до остановки на площади Генерала Кузнецова. А маршруты автобусов №9 и №9к сократят до остановки «Улица Ленина» — без заезда на участок на улице Большевистская.