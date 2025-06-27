В Дмитровском округе 29 июня перекроют движение из-за велозаезда

27 июня 2025, 16:23

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Велосипедный заезд Gran Fondo Russia-2025 будет проходить на территории Дмитровского городского округа Московской области в воскресенье, 29 июня. В связи с этим движение автотранспорта на ряде улиц будет временно перекрыто, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Движение ограничат в городе Яхрома на улицах Большевистская, Конярова, Первомайская и в Суровцовском проезде, а также на региональных трассах «Яхрома – Степаново» с 0 по 3,3 км и «Яхрома – Подъячево» с 0 по 17,9 км», — говорится в сообщении.