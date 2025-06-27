В Климовске отремонтировали дороги к парку и пляжу

27 июня 2025, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Дороги к пляжу на реке Петрице и к парку «Дубрава» отремонтировали специалисты Мосавтодора в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.







«На ведущем к пляжу Октябрьском переулке отремонтировали 2 тысячи 714 квадратных метров дорожного полотна. Кроме того, новый асфальт уложили на улице Рожкова, по которой можно доехать до парка «Дубрава». Площадь отремонтированного участка составила 5 тысяч 390 квадратных метров», — говорится в сообщении.