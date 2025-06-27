В электричках Подмосковья забыли бальное платье, телевизор и велосипед
Около 250 вещей забыли пассажиры в электричках ЦППК с начала года, о самых частых и о необычных находках рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на компанию-перевозчика.
«Чаще всего пассажиры забывают ручную кладь: пакеты, сумки, чемоданы и рюкзаки. При этом есть и экзотические находки. Например, в электричке Казанского направления кто-то забыл саженцы рододендрона, в составе Белорусского направления — бальное платье в чехле, на Болшево — телевизор, а на станции Булатниково: велосипед с курьерской термосумкой», — говорится в сообщении.Для того, что получить обратно забытую в электричке вещь, пассажир должен обратиться к дежурному сотруднику полиции на станции или в линейный отдел на конечной точке маршрута. Если предмет оставили в поезде МЦД, обратиться нужно в контакт-центр «Московский транспорт». Звонки туда принимаются по номеру 3210 с мобильного телефона.
Срок хранения забытых вещей составляет шесть месяцев.