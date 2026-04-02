В Дмитровском округе выбрали подрядчика на строительство ФОКа

02 апреля 2026, 11:51

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом построят рядом с домом №60 по улице Подъячева в Дмитрове. Подряд на реализацию проекта получила компания «Монат Групп». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Спортобъект возведут за счёт областного бюджета в рамках региональной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Площадь ФОКа составит свыше двух тысяч квадратных метров. В здании, помимо универсального спортзала, разместят тренажёрные залы, раздевалки, душевые, кафе и медпункт. На прилегающей территории обустроят зону отдыха и парковку», — говорится в сообщении.