В Ленинском округе за пять лет построили около 4 млн квадратных метров жилья

02 апреля 2026, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Около четырёх миллионов квадратных метров жилья построили на территории Ленинского округа за последние пять лет. Кроме того, по договору о комплексном развитии территории (КРТ) застройщики возвели 39 соцобъектов — 22 детсада, 11 школ и шесть поликлиник. Об этом рассказал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов, сообщает пресс-служба партии.





Итоги пятилетнего развития округа Каторов подвёл на круглом столе, который организовало областное отделение «Единой России» вместе с региональным правительством.





«По прогнозам, к 2035 году население округа увеличится более чем на 500 тысяч человек, поэтому развитие территорий ведём комплексно — вместе с жильём строим дороги, поликлиники, детские сады, школы, приводим в порядок скверы и парки», — отметил Каторов.