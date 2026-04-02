В Ленинском округе за пять лет построили около 4 млн квадратных метров жилья
Около четырёх миллионов квадратных метров жилья построили на территории Ленинского округа за последние пять лет. Кроме того, по договору о комплексном развитии территории (КРТ) застройщики возвели 39 соцобъектов — 22 детсада, 11 школ и шесть поликлиник. Об этом рассказал глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов, сообщает пресс-служба партии.
Итоги пятилетнего развития округа Каторов подвёл на круглом столе, который организовало областное отделение «Единой России» вместе с региональным правительством.
«По прогнозам, к 2035 году население округа увеличится более чем на 500 тысяч человек, поэтому развитие территорий ведём комплексно — вместе с жильём строим дороги, поликлиники, детские сады, школы, приводим в порядок скверы и парки», — отметил Каторов.Закон о комплексном развитии территории разработала «Единая Россия». До его введения создание соцобъектов было не обязательным условием, а только рекомендацией для застройщиков.
В настоящее время в Ленинском округе реализуется 70 проектов КРТ. Они помогут расселить аварийный жилой фонд.
Развитие социальной инфраструктуры входит в Народную программу партии «Единая Россия», составленную по наказам избирателей и в русле национальных проектов. Сейчас формируется новая Народная программа.