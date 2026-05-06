В Долгопрудном 14 мая проведут донорскую акцию

06 мая 2026, 14:44

Акцию «Код донора. Защитники Отечества» проведут в Долгопрудном в четверг, 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие, организованное Московским областным центром крови, будет проходить в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» с девяти утра до полудня.





«Принять участие в акции смогут все желающие в возрасте от 18 лет без медицинских противопоказаний. С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС. За сдачу крови донорам положена денежная компенсация, а также два оплаченных выходных — на день донации и дополнительный день отдыха», — говорится в сообщении.