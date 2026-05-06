Готовность пристройки к Раменской гимназии достигла 25%
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Учебный корпус на 500 мест пристраивают к основному зданию гимназии на Северном шоссе в Раменском. В настоявшее время готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Работы ведутся в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.
«В настоящее время на площадке ведутся монолитные и общестроительные», — отмечается в сообщении.В пристройке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные залы, столовую и медпункт. С основным зданием корпус соединит переход на уровне второго этажа.
Завершить строительство планируют в 2027 году.
