Готовность пристройки к Раменской гимназии достигла 25%

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Учебный корпус на 500 мест пристраивают к основному зданию гимназии на Северном шоссе в Раменском. В настоявшее время готовность объекта достигла 25%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Работы ведутся в рамках региональной программы по развитию социальной инфраструктуры.

«В настоящее время на площадке ведутся монолитные и общестроительные», — отмечается в сообщении.
В пристройке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортивные залы, столовую и медпункт. С основным зданием корпус соединит переход на уровне второго этажа.
Завершить строительство планируют в 2027 году.

Лев Каштанов

