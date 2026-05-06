Фермерам Подмосковья в апреле передали около 250 га земли
Почти 250 гектаров земель сельскохозяйственного назначения передали в аренду без торгов пяти фермерским хозяйствам Московской области в апреле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
Участники получили фермеры в округах Ступино, Серпухов, Луховицы, Богородский и Кашира.
«В апреле площадь земли муниципальной и государственной неразграниченной собственности, предоставленной фермерским хозяйствам региона без торгов, увеличилась ещё на 248,2 га», — уточнил глава Минмособлимущества Тихон Фирсов.Он добавил, что спустя три года использования по целевому назначению фермеры смогут оформить эту землю в собственность.
Самый большой участок площадью 183 га получило хозяйство в Кашире, второй по величине участок — 35,5 га — выделили в Серпухове, а третий —21,7 га — в Ступине.