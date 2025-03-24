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В Долгопрудном продолжается строительство ЖК «Бригантина»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

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В городском округе Долгопрудный продолжается строительство жилого комплекса «Бригантина» в рамках программы комплексного развития территорий. В настоящее время застройщик ведёт работы сразу на нескольких объектах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
В корпусе № 3 завершено возведение монолитных конструкций, продолжается каменная кладка стен, установка фасадной системы и остекление. В корпусе № 2 монолитные работы достигли 23-го этажа и приближаются к завершению, параллельно ведётся устройство фасада, кладка наружных стен и внутренних перегородок, а также монтаж окон.

Встроенно-пристроенный детский сад находится на финальной стадии кладочных работ. В корпусе № 1 строители достигли 11-го этажа, где продолжаются армирование и бетонирование вертикальных конструкций и плит перекрытий. Монолитные работы в помещении детского сада уже завершены.

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе, который реализует ГК «Гранель», предусмотрена развитая инфраструктура. В домах на первых этажах функционируют магазины, кафе, аптеки, пекарни и салоны красоты. Также введён в эксплуатацию многоуровневый паркинг на 813 машиномест.

В рамках проекта построены три детских сада, рассчитанные на 570 воспитанников, и детская поликлиника на 95 посещений в смену. Ведётся возведение ещё двух встроенно-пристроенных дошкольных учреждений на 270 мест и взрослой поликлиники с аналогичной мощностью.

Кроме того, в городе Долгопрудный компания строит отдельно стоящий родильный дом, а в рамках государственной программы возводится новый корпус школы № 7, рассчитанный на 1500 учащихся.

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#подмосковные стройки
В результате кибератаки в системах Мострансавто возникли временные сбои
24 марта 2025, 09:15

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В пятницу вечером, 21 марта 2025 года, серверы компании «Мострансавто» подверглись целенаправленной хакерской атаке. В результате часть внутренних систем, включая диспетчерскую службу, временно вышла из строя.
Кроме того, информация о транспорте перестала отображаться на сторонних сервисах, таких как «Яндекс.Карты», что могло вызвать неудобства у пассажиров, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работник компании сразу же начали работу по устранению последствий и восстановлению работы сервисов. В настоящее время проводятся все необходимые технические мероприятия, чтобы как можно скорее вернуть систему в нормальный режим.

«Мострансавто» приносит извинения за доставленные неудобства и благодарит пассажиров за понимание. Компания делает всё возможное, чтобы минимизировать последствия атаки и восстановить привычный уровень сервиса. Актуальная информация о процессе восстановления будет публиковаться на официальных ресурсах.

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Стенд Подмосковья назвали самым гостеприимным на Международной выставке туризма

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#хакер
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Стенд Подмосковья назвали самым гостеприимным на Международной выставке туризма
21 марта 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Стенду Подмосковья на 31-й Международной выставке туризма MITT 2025 присудили почётное звание «Самый гостеприимный стенд». Об этом по итогам завершившегося события сообщил зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«Подмосковье обладает туристическим потенциалом, который мы продолжаем развивать. Участие в выставке помогает нам в этом. На MITT 2025 свои туристические возможности представили Коломна, Зарайск, Сергиев Посад, Серпухов и Подольск. Эти города славятся богатой историей и культурой, что создаёт возможности для развития туризма. На выставке побывали более 16 тыс. человек, а стенд Подмосковья был признан самым гостеприимным», – отметил Хайкин.
В выставке также приняли участие «Объединение Гжель», представители которого рассказали о туристических возможностях кластера, и производители мобитраков. Были представлены и подмосковные отели. Участники рассказали о летних программах отдыха, провели дегустацию продуктов местных производителей и викторины, на которых разыграли призы и сувениры.

Всего в работе Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства участвовали более 1 тыс. компаний из 34 государств. Среди них – страны СНГ и Ближнего Востока, Индия, Непал, Китай, Венгрия, Куба и другие.

В рамках форума состоялось более 30 деловых мероприятий.

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#министерство благоустройства мо
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Подмосковный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в апреле
21 марта 2025, 22:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдёт в Подмосковье 16-18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
«Всероссийская ярмарка трудоустройства в регионе станет единой площадкой взаимодействия работодателей, соискателей и студентов. Через месяц на региональном этапе свои вакансии представят более 150 ведущих работодателей Подмосковья. В прошлом году участниками этого масштабного события стали около 18 тыс. жителей», – рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.
Работодателями на ярмарке трудоустройства будут выступать представители как малого и среднего бизнеса, так и крупных корпораций – таких, как «Керама Марацци», «Россети Московский регион», «Мострансавто», ПАО ВТБ, Альфа-банк, ГК «ДАФ» и другие. Для желающих проведут мастер-классы, тренинги, круглые столы и лекции. Площадки будут работать в Ступине, Подольске, Ногинске, Котельниках и Орехово-Зуеве. Для тех, кто не сможет приехать, будет доступен онлайн-формат.

Подробная информация о месте и времени проведения будет размещена в телеграм-канале министерства.

Следующий этап Всероссийской ярмарки, федеральный, состоится в регионе 25-27 июня.

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Подмосковное отделение Движения Первых лидирует по числу участников в России
21 марта 2025, 22:30

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Движение Первых привлекло уже свыше 420 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева на заседании Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с общероссийским Движением детей и молодёжи, его региональными, местными и первичными отделениями. Оно прошло в Доме правительства Московской области.
«В Подмосковье Движение Первых насчитывает более 420 тыс. человек. По этому показателю наше региональное отделение является лидером по России. У нас открыто 1013 первичных и 55 местных отделений. Мы активно работаем не только в течение учебного года, но и организуем работу оздоровительных лагерей летом. На территории области их более 100. Важно понимать, чем занимаются наши ребята, заинтересовывать их и привлекать ещё больше активистов», – отметила Болатаева.
Первые принимают активное участие в жизни Подмосковья, в крупных федеральных мероприятиях и акциях, – таких как Всероссийский диктант «Наука во имя Победы», торжественное вручение паспорта «Мы – граждане России!», проект «Школьная классика», поддерживающий школьные и молодёжные театры.
«Мы видим прогресс в развитии регионального отделения Движения Первых в Московской области. Это большая слаженная работа в системе молодёжной политики и воспитательной деятельности. Это внимание к каждому ребёнку в каждом муниципалитете. Движение помогает активистам почувствовать сопричастность чему-то большому. Уверена, что дети Московской области через 10 лет построят нечто невероятное», – сказала зампредседателя правления «Движения первых» Ксения Янова.
На заседании обсудили реализацию крупных проектов движения, в том числе проведение в Подмосковье военно-патриотической игры «Зарница 2.0», которая в 2025-м году приурочена к Году защитника Отечества. Ребята учатся использовать современные технологии противодействия киберугрозам, управлять беспилотными системами, осваивают навыки стрельбы, тактической медицины, сапёрного дела и многое другое.

Муниципальный этап пройдет до 16 апреля, региональный –15-16 мая на базе Дивизии им. Дзержинского в Балашихе.
«Движение Первых – самое многочисленное у нас в регионе. Но это не просто цифры. Это увлечённые ребята с огромным количеством проектов, идей и предложений. Им очень хочется помогать и поддерживать. Наша цель – создать все условия, чтобы они могли развиваться, заниматься творчеством, найти дело жизни, участвовать в полезной деятельности», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Она напомнила, что в январе на базе Российского университета кооперации открыли Дом Первых. Студенты могут стать наставниками для детей, помогать им во всём. Кроме того, из областного бюджета выделили дополнительное финансирование для организации участия делегаций Движения первых Московской области в окружных и федеральных форумах.

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В Подмосковье начали создавать единые диспетчерские службы обслуживания лифтов
21 марта 2025, 22:08

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В подмосковных муниципальных образованиях могут появиться единые диспетчерские службы по содержанию и техническому обслуживанию лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Этот вопрос стал одним из главных на совещании по содержанию и техническому обслуживанию лифтов. Предполагается, что единые диспетчерские службы позволят дистанционно отслеживать все процессы, оперативно реагировать на обращения жителей. Пилотные проекты уже запущены в Королёве и Красногорске», – пояснили в Минчистоты.
В совещании участвовали зампредседателя думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов и представители лифтовых организаций региона.

Ещё одной темой совещания стало внедрение типового договора на эксплуатацию оборудования, критериев оценки деятельности организаций, обслуживающих лифты.

Как отметил Колунов, за последние пять лет в стране произошло более 330 несчастных случаев, связанных с плохим обслуживанием лифтов. Проблема, в числе прочего, заключается в недостаточном профессионализме специализированных организаций.

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