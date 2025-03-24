В Долгопрудном продолжается строительство ЖК «Бригантина»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В городском округе Долгопрудный продолжается строительство жилого комплекса «Бригантина» в рамках программы комплексного развития территорий. В настоящее время застройщик ведёт работы сразу на нескольких объектах, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
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