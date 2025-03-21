В Московской области будут производить комплекты для сборки домов

Фото: пресс-служба компании Ideahouse
В Клину откроют производство домокомплектов-конструкторов. Запустить его планирует компания «Домокомплект», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Основным продуктом компании станут комплекты для сборки домов. Они будут включать все необходимые детали и комплектующие, а также подробную инструкцию для сборки. Компания намерена вложить в запуск нового производства более 100 миллионов рублей. На нём создадут порядка 40 рабочих мест.
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«Предприятие планируют ввести в частичную эксплуатацию уже в IV квартале этого года. А после выхода на полную мощность компания планирует производить 240 типовых домокомплектов в год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Для реализации проекта инвестор получил земельный участок в аренду на льготных условиях.
«По льготной арендной ставке компании предоставили 2,7 га земли. На ней разместят погрузо-разгрузочную площадку, производственный цех, склад сырья и готовой продукции, гараж для обслуживания техники, офис для персонала, пропускной пункт и помещение охраны», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.Компания планирует выпускать высокотехнологичные каркасы для малоэтажных зданий из клееной конструкционной древесины на основе проектов строительной компании Idea House. С их помощью можно строить прочные, долговечные каркасные дома и дома по технологии «Фахверк». Проект реализуется в рамках развития технологического суверенитета.
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Лора Луганская