Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Московской области будут производить комплекты для сборки домов

В Московской области будут производить комплекты для сборки домов

Фото: пресс-служба компании Ideahouse

Фото: пресс-служба компании Ideahouse

Оригинал
В Клину откроют производство домокомплектов-конструкторов. Запустить его планирует компания «Домокомплект», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Основным продуктом компании станут комплекты для сборки домов. Они будут включать все необходимые детали и комплектующие, а также подробную инструкцию для сборки. Компания намерена вложить в запуск нового производства более 100 миллионов рублей. На нём создадут порядка 40 рабочих мест.
«Предприятие планируют ввести в частичную эксплуатацию уже в IV квартале этого года. А после выхода на полную мощность компания планирует производить 240 типовых домокомплектов в год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Для реализации проекта инвестор получил земельный участок в аренду на льготных условиях.
«По льготной арендной ставке компании предоставили 2,7 га земли. На ней разместят погрузо-разгрузочную площадку, производственный цех, склад сырья и готовой продукции, гараж для обслуживания техники, офис для персонала, пропускной пункт и помещение охраны», – уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
Компания планирует выпускать высокотехнологичные каркасы для малоэтажных зданий из клееной конструкционной древесины на основе проектов строительной компании Idea House. С их помощью можно строить прочные, долговечные каркасные дома и дома по технологии «Фахверк». Проект реализуется в рамках развития технологического суверенитета.

Читайте также:

В Серпухове запустили «Бизнес-часы» для диалога бизнеса и власти

Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по экспорту в Индию

В подмосковные индустриальные парки с начала этого года привлекли более 20 резидентов
#подмосковье
#московская область
#экономика
#инвестиции
#дома
#производство
#клин
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#минимущества
#тихон фирсов
В лесах Московской области пробудились насекомые-каннибалы
21 марта 2025, 20:00

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В подмосковных лесах проснулись клопы-солдатики. Активизация этих насекомых – одна из примет фенологической весны, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Эти клопы очень похожи на жуков-пожарников. Их можно заменить в кустах, траве и на стволах деревьев со второй половины марта до октября. Отличительная черта клопов-солдатиков – ярко-красная окраска и чёрный орнамент, напоминающий униформу. Глаза у них красного цвета, впереди имеет хоботок, с помощью которого они питаются и охотятся. Для человека укусы клопы-солдатики не опасны», – рассказали в ведомстве.
Насекомые на всех стадиях развития характеризуются неприятным запахом, и даже их естественные враги – многие птицы, пауки, летучие мыши и богомолы – отказываются употреблять их в пищу.

Клоп-солдатик – полифаг, он практически всеяден. Питается пыльцой, семенами, ягодами, плодами и соком растений, а также червями, членистоногими, улитками и личинками вредителей.

Эти насекомые – одни из немногих, которым свойственен каннибализм. Съесть собрата для них – вполне естественное дело, заключили в подмосковном Комлесхозе.

Читайте также:

В Московской области потушили первый в новом сезоне лесной пожар

В Московской области открылся весенний сезон охоты на птицу

Пожароопасный сезон в Подмосковье начался раньше обычного
#подмосковье
#московская область
#природа
#лес
#комлесхоз мо
#весна
#насекомые
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Калькуляторы расчёта парковочных мест в Подмосковье использовали уже 85 тыс. раз
21 марта 2025, 19:42

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Мособлархитектура совместно с Мособлгеотрестом реализовали два онлайн-сервиса расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения. Сейчас использование этих калькуляторов набирает популярность, сообщили в пресс-службе архитектурного ведомства.
«За два года специалисты воспользовались сервисами онлайн-расчёта количества парковочных мест для объектов жилого и нежилого назначения более 85 тыс. раз. Сервисы автоматизируют рутинные задачи, упрощают и ускоряют работу. Эти инструменты позволяют ещё на этапе разработки документации быстро рассчитать необходимое число мест хранения автомобилей», – пояснил министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Калькуляторы доступны для пользователей на региональном Геопортале.
«В среднем в месяц калькуляторами парковочных мест пользуются порядка 3,5 тыс. раз. Это очень удобный и простой инструмент, помогающий избежать неточностей при расчётах», – отметил гендиректор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.
Чтобы рассчитать нужное количество парковочных мест для нежилых объектов, надо указать назначение объекта, затем из предложенного перечня выбрать функцию будущего здания и заполнить предлагаемые обязательные поля: общую площадь помещений или число сотрудников/посетителей/посадочных мест и другое. Далее следует нажать кнопку «Рассчитать». На экране появится минимальное необходимое количество парковочных мест для объекта.

Для жилых зданий требуется указать планируемую площадь квартир и исходные данные по нежилым объектам, размещаемым в рамках проекта. Сервис моментально предоставит данные по минимальному количеству машиномест для постоянного и временного хранения машин.

Читайте также:

В Мытищах в 2027 году построят школу на 550 мест в природных оттенках

Под Подольском снесли бесхозное недостроенное здание

В Можайском округе снесли заброшенный жилой дом
#владислав гордиенко
#архитектура
#мособлархитектура
#проекты
#подмосковье
#московская область
#парковки
#дома
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове запустили «Бизнес-часы» для диалога бизнеса и власти
21 марта 2025, 19:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко встретился с инициативной группой АО «Большой Серпухов». Главными темами стали работа особой экономической зоны, возможности поддержки инвесторов и привлечения высокотехнологичных компаний, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На встрече решили запустить «Бизнес-часы» – регулярные встречи на площадке администрации Серпухова. Эти встречи станут эффективным инструментом прямого диалога между предпринимателями, управляющей компанией ОЭЗ и органами власти. Повестка дня была сформирована так: администрация фиксирует запросы бизнеса, а управляющая компания ОЭЗ предлагает решения», – рассказали в администрации.
В обсуждении участвовали гендиректор АО «Большой Серпухов» Андрей Журавлёв, а также директор по развитию территории и инфраструктурных проектов AVA Group Константин Никоноров.

Цель инициативы – усилить взаимодействие между бизнесом, наукой и властью, создать благоприятные условия для развития технологичных компаний и привлечения инвесторов.

Читайте также:

Предпринимателей Подмосковья приглашают на вебинар по экспорту в Индию

В подмосковные индустриальные парки с начала этого года привлекли более 20 резидентов

В Солнечногорске запустили производство зубных паст для людей и животных
#серпухов
#бизнес
#оэз
#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около ста реконструкторов покажут в Дубне эпизод штурма Берлина
21 марта 2025, 18:39

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина весной 1945 года. Дубненцы и гости города увидят её 19 апреля на озере в парке семейного отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тогда советские войска форсировали реку Шпрее на пути к Рейхстагу. В захвате немецкого плацдарма на западном берегу реки, подавлении огневой точки и взятии Рейхстага будут задействованы более сотни человек. Основные события развернутся в восточной части озера. Картина поля боя будет максимально приближена к реальной. На берегах возведут доты, противотанковые ежи, противопехотные рогатки, установят немецкую и советскую боевую технику», – рассказали в администрации.
Красочное зрелище организуют участники клуба исторической реконструкции. Много лет они визуализируют сражения Великой Отечественной войны, чтобы оставить их в памяти новых поколений.

В сражении будут участвовать реплики техники того времени – бронеавтомобили, пушки, танки, гвардейский миномёт «Катюша». Планируется использование спецэффектов и пиротехники.
«Всё это позволит погрузиться в историю страны, оценить масштаб событий, происходивших 80 лет назад», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
В итоге водная преграда будет преодолена, немецкая огневая точка подавлена, а Рейхстаг взят.

Читайте также:

«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов в Дубне на День Победы

В Дубне построят дом для переселенцев из аварийных бараков 1937 года

Специалисты из Дубны поучаствовали в разработке опытного образца самолета «Суперджет»
#дубна
#день победы
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
#великая отечественная война
#история
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области потушили первый в новом сезоне лесной пожар
21 марта 2025, 18:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье ликвидировали первый в этом году лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар произошёл 21 марта в Озёрном участковом лесничестве, в двух километрах от микрорайона Авиаторов городского округа Балашиха. Местные жители сообщили по телефону 112 об очаге возгорания на площади 0,5 га. На место немедленно были направлены 14 человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники», – рассказали в ведомстве.
Позже из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 0,95 га. Для тушения пожара потребовалось полтора часа. Его причиной в Комлесхозе назвали действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о ЧП направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Самое строгое наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Подмосковье стартовал 20 марта.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв утвердил сводный план тушения лесных пожаров в Подмосковье

Пожароопасный сезон в Подмосковье начался раньше обычного

В Подмосковье более чем в два раза увеличили число лесных пожарных
#подмосковье
#московская область
#пожары
#лесные пожары
#природные пожары
#пожарные
#пожарная безопасность
#комлесхоз мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате