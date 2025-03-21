Около ста реконструкторов покажут в Дубне эпизод штурма Берлина

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина весной 1945 года. Дубненцы и гости города увидят её 19 апреля на озере в парке семейного отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тогда советские войска форсировали реку Шпрее на пути к Рейхстагу. В захвате немецкого плацдарма на западном берегу реки, подавлении огневой точки и взятии Рейхстага будут задействованы более сотни человек. Основные события развернутся в восточной части озера. Картина поля боя будет максимально приближена к реальной. На берегах возведут доты, противотанковые ежи, противопехотные рогатки, установят немецкую и советскую боевую технику», – рассказали в администрации.Красочное зрелище организуют участники клуба исторической реконструкции. Много лет они визуализируют сражения Великой Отечественной войны, чтобы оставить их в памяти новых поколений.
В сражении будут участвовать реплики техники того времени – бронеавтомобили, пушки, танки, гвардейский миномёт «Катюша». Планируется использование спецэффектов и пиротехники.
«Всё это позволит погрузиться в историю страны, оценить масштаб событий, происходивших 80 лет назад», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.В итоге водная преграда будет преодолена, немецкая огневая точка подавлена, а Рейхстаг взят.
Читайте также:
«Ленинградскую» симфонию исполнят 100 музыкантов в Дубне на День Победы
В Дубне построят дом для переселенцев из аварийных бараков 1937 года
Специалисты из Дубны поучаствовали в разработке опытного образца самолета «Суперджет»
Лора Луганская