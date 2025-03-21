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Около ста реконструкторов покажут в Дубне эпизод штурма Берлина

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне покажут историческую реконструкцию эпизода штурма Берлина весной 1945 года. Дубненцы и гости города увидят её 19 апреля на озере в парке семейного отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тогда советские войска форсировали реку Шпрее на пути к Рейхстагу. В захвате немецкого плацдарма на западном берегу реки, подавлении огневой точки и взятии Рейхстага будут задействованы более сотни человек. Основные события развернутся в восточной части озера. Картина поля боя будет максимально приближена к реальной. На берегах возведут доты, противотанковые ежи, противопехотные рогатки, установят немецкую и советскую боевую технику», – рассказали в администрации.
Красочное зрелище организуют участники клуба исторической реконструкции. Много лет они визуализируют сражения Великой Отечественной войны, чтобы оставить их в памяти новых поколений.

В сражении будут участвовать реплики техники того времени – бронеавтомобили, пушки, танки, гвардейский миномёт «Катюша». Планируется использование спецэффектов и пиротехники.
«Всё это позволит погрузиться в историю страны, оценить масштаб событий, происходивших 80 лет назад», – сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
В итоге водная преграда будет преодолена, немецкая огневая точка подавлена, а Рейхстаг взят.

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#история
В Московской области потушили первый в новом сезоне лесной пожар
21 марта 2025, 18:15

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В Подмосковье ликвидировали первый в этом году лесной пожар. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Пожар произошёл 21 марта в Озёрном участковом лесничестве, в двух километрах от микрорайона Авиаторов городского округа Балашиха. Местные жители сообщили по телефону 112 об очаге возгорания на площади 0,5 га. На место немедленно были направлены 14 человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники», – рассказали в ведомстве.
Позже из-за сильного ветра площадь возгорания увеличилась до 0,95 га. Для тушения пожара потребовалось полтора часа. Его причиной в Комлесхозе назвали действия человека.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о ЧП направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных. В ведомстве напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Самое строгое наказание – лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось, что пожароопасный сезон в Подмосковье стартовал 20 марта.

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На чемпионате России по карате в Лобне выступят около 1,2 тыс. спортсменов
21 марта 2025, 17:05

Фото: iStock / Ancika

Во Дворце спорта «Лобня» в ближайшие выходные, 22 и 23 марта, состоится чемпионат России по каратэ до сито рю. На турнире ожидается участие около 1,2 тыс. спортсменов со всей страны, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей боевых искусств. По словам организаторов, этот турнир – отличная возможность увидеть в действии сильнейших каратистов России и поддержать своих фаворитов. Стать частью этого захватывающего события могут все желающие. Вход будет свободным», – отметили в пресс-службе.
В администрации напомнили, что в Лобне уделяют большое внимание развитию спорта. Там работают 18 бюджетных секций, участники которых регулярно демонстрируют высокие результаты на турнирах различного уровня. В городе строится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Завершат строительство в этом году.

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Команда из Королёва выиграла масштабный турнир по чир-спорту
21 марта 2025, 16:52

Фото: пресс-служба администрации г. о. Королёв

Спортсменки из Королёва завоевали 23 медали разного достоинства на масштабном турнире по чир-спорту Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» и выиграли общий зачёт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Королёв представляли воспитанницы клуба «ЧирЛэнд». Во время выступлений девушки продемонстрировали высокую технику исполнения элементов, синхронность движений и невероятную энергию. Судьи отметили профессионализм и мастерство участниц, что позволило клубу завоевать 23 медали – 14 золотых, шесть серебряных и три бронзовые. В итоге команда «ЧирЛэнд» первенствовала в командном зачёте», – отметили в администрации.
За награды соревнований РФСО «Спартак» боролись около 2 тыс. спортсменок из Москвы, Мытищ, Дубны, Звенигорода, Котельников, Видного, Чехова, Раменского и других городов.

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Химкинская фехтовальщица Егорян стала призёром турнира «Московская сабля»
21 марта 2025, 16:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян из Химок выиграла серебряную медаль традиционного турнира по фехтованию «Московская сабля». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Егорян вышла в финал турнира, однако в решающем поединке со счётом 15:12 уступила сопернице и завоевала серебряную награду. Соревнования провели в память о двукратном серебряном призёре Олимпийских игр, заслуженном мастере спорта СССР Михаиле Бурцеве. В них приняли участие сильнейшие спортсмены России и Белоруссии. В личном первенстве у женщин состязались более 70 фехтовальщиц», – говорится в сообщении.
Ранее Егорян выиграла первую в истории российского фехтования серию Гран-при. Спортсменка решила потратить денежное вознаграждение на развитие детского фехтования в Химках.

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Воробьёв пригласил жителей и гостей Подмосковья на четыре уникальные выставки
21 марта 2025, 15:40

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных государственных музеях развёрнуты четыре уникальные выставки. Они работают в «Новом Иерусалиме», Серпуховском историко-художественном музее и Звенигородском музее-заповеднике. Многие произведения никогда ранее не выставлялись в Московской области, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Стараемся наполнять музеи Подмосковья выставками, которые были бы интересны самой разной аудитории. Хотим, чтобы в регионе можно было увидеть работы из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, зарубежных музеев. Сейчас у нас проходят четыре знаковые выставки – Ивана Шишкина в Звенигороде, Александра Лабаса и Зорикто Доржиева в «Новом Иерусалиме», а также «Фабрика Авангарда» в Серпухове. Ждём в всех, кто интересуется искусством. Посетить выставки можно, в том числе, по «Пушкинской карте», – отметил глава региона.
Фото: Медиасток.рф

В историко-художественном музее «Новый Иерусалим» сейчас проходят две выставки. Экспозиция «Невесомость» приурочена к 125-летию со дня рождения художника-авангардиста, лидера Общества художников-станковистов Александра Лабаса. На выставке представлены шедевры художника, созданные в 1920-х - начале 1930-х годов. Главная тема в искусстве Лабаса – ощущение нового мира. Самолёты, дирижабли, городские улицы в его интерпретации теряют привычную резкость. Художник передаёт не мощь машин, а состояние человека, попавшего в пространство движения.

В экспозицию включены более 150 живописных и графических работ мастера из собраний 18 ведущих музеев России и из 12 частных коллекций. Она будет работать до 25 мая.

Фото: Медиасток.рф

Вторая выставка в «Новом Иерусалиме» – самая масштабная экспозиция в творческой биографии Зорикто Доржиева «Повелитель снов». Творчество современного бурятского художника соединяет традиции кочевой культуры, буддистские мотивы и академическую живопись. На выставке представлено 75 произведений, охватывающих почти два десятилетия работы художника.

Экспозиция будет открыта до 18 мая.

Фото: Медиасток.рф

Звенигородский музей-заповедник представляет уникальную выставку «Иван Шишкин. Мастер эпического пейзажа» из коллекции Государственного Русского музея. Она раскрывает все основные грани творчества великого русского художника, начиная с самых ранних работ. Посетить экспозицию можно будет до 29 июня. Для Звенигородского музея это уже третья выставка, посвящённая образу русской природы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Серпухове любители искусства могут посетить выставку «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира». Там можно увидеть порядка 200 экспонатов, среди которых – произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Ольги Розановой и других. Представлены также ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного быта и искусства. В основе экспозиции – коллекция Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова. Выставка продлится до 18 мая.

Всего в Московской области сейчас проводят более 40 выставок. Подробности можно узнать по ссылке.

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