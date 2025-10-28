В Подмосковье с помощью ИИ упростили получение разрешения на такси
Получить и аннулировать разрешение на работу такси в Московской области стало проще благодаря искусственному интеллекту и сервису предпроверки, подключённому к услуге на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Теперь нейросеть распознаёт и анализирует документы, которые заявитель загружает в онлайн-форму.
«Правильные файлы искусственный интеллект отмечает галочкой. Если какие-то документы не прошли проверку, заявитель сразу видит это и может заменить», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Кроме того, к услуге подключили автоматическую проверку налогового статуса и упрощённое подписание документов электронной подписью.