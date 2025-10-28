В Подмосковье с помощью ИИ упростили получение разрешения на такси

28 октября 2025, 11:07

оригинал Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

Получить и аннулировать разрешение на работу такси в Московской области стало проще благодаря искусственному интеллекту и сервису предпроверки, подключённому к услуге на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Теперь нейросеть распознаёт и анализирует документы, которые заявитель загружает в онлайн-форму.





«Правильные файлы искусственный интеллект отмечает галочкой. Если какие-то документы не прошли проверку, заявитель сразу видит это и может заменить», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.