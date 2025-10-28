Участникам православного бала молодёжи в Ступине стали около 250 человек

28 октября 2025, 12:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Почти 250 юношей и девушек прибыли на Покровский православный бал молодёжи, который состоялся 26 октября в Ступине. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Бал проводится третий год подряд. Идея его организации принадлежит архиепископу Подольскому и Люберецкому Аксию.





«Балы становятся доброй традицией, объединяющей церковь, молодёжь и общество. Радостно видеть, как с каждым годом число участников растёт», — отметил глава округа Ступино Сергей Мужальских.