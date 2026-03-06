В «Доме Широкова» пройдет лекция к 140-летию Владимира Фаворского

06 марта 2026, 16:52

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

11 марта в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе состоится видеолекция, посвящённая 140-летию со дня рождения советского и российского художника, графика и педагога Владимира Фаворского. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Успех в единстве поколений», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.