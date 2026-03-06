В «Доме Широкова» пройдет лекция к 140-летию Владимира Фаворского
11 марта в выставочном зале «Дом Широкова» в Павлово-Посадском городском округе состоится видеолекция, посвящённая 140-летию со дня рождения советского и российского художника, графика и педагога Владимира Фаворского. Мероприятие пройдет в рамках проекта «Успех в единстве поколений», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Владимир Фаворский известен как художник-иллюстратор, мастер гравюры, сценограф и педагог. Он происходил из художественной династии Шервудов и был внуком живописца, архитектора и скульптора Владимира Иосифовича Шервуда — автора проекта здания Исторического музея на Красной площади в Москве.
Фаворский сыграл важную роль в развитии отечественной графики: он возродил классическую чёрноштриховую гравюру на дереве и стал основателем национальной школы книжной иллюстрации. Художник активно использовал технику ксилографии — гравирование на деревянной основе, создавая изображения в чёрно-белой гамме.
Кроме того, он работал как сценограф, разрабатывая эскизы декораций и костюмов для театральных постановок, среди которых «Двенадцатая ночь» Уильяма Шекспира и «Мольба о жизни» Жоржа Деваля. В ходе лекции зрителям расскажут о творческом наследии Фаворского, его работе над иллюстрациями к детской и взрослой литературе, педагогической деятельности и учениках, а также о его влиянии на развитие русского искусства.
Начало видеолекции — в 16:00. Возрастное ограничение — 12+. Подробную информацию можно найтм в телеграм канале Выставочного зала «Дом Широкова».
