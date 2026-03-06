Пять подмосковных борцов выступят на первенстве Европы U-23

06 марта 2026, 16:36

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Пять спортсменов из Подмосковья вошли в состав сборной России для участия в первенстве Европы U-23 по спортивной борьбе, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.







В соревнованиях по греко-римской борьбе выступят: в весовой категории до 55 кг — победитель и призёр первенства Европы U-23 Алибек Амиров из Химок; в категории до 63 кг — призёр первенства мира U-23 и первенства Европы U-20 Дорджи Шунгурциков (Химки); в категории до 77 кг — призёр первенства Европы U-23 Данил Григорьев из Воскресенска.



В турнире по женской борьбе Московскую область представят: в весовой категории до 53 кг — призёр первенства Европы U-23 Екатерина Карпушкина из Чехова и в категории до 68 кг — призёр первенства мира U-23, победительница первенств Европы и мира U-20 Алина Шевченко из Егорьевска.



Первенство Европы U-23 по спортивной борьбе среди мужчин и женщин пройдёт с 9 по 15 марта 2026 года в городе Зренянин в Сербии. Отмечается, что этот турнир станет первым с 2021 года, на котором российские борцы смогут выступать с национальным флагом и гимном.