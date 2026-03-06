Подмосковные спортсменки завоевали четыре медали конькобежного Кубка России

06 марта 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две медали на пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту и две медали в общем зачёте турнира завоевали представительницы Московской области Ирина Кузнецова, Дарья Краснокутская, Виктория Морозова и Людмила Кузьменко. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Ирина Кузнецова выиграла бронзовую награду на дистанции 500 метров.





«По итогам общего зачета Ирина набрала 410 очков, что обеспечило ей второе место. Золото получила спортсменка из Нижегородской области с 500 очками, а бронзу — москвичка, которая набрала 358 очков», — говорится в сообщении.