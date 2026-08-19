В Домодедовской больнице спасли девочку с отравлением неизвестным веществом

19 августа 2026, 10:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Домодедовской больницы спасли после отравления 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





В приёмное отделение стационара ребёнка глубокой ночью доставила бригада скорой помощи с предварительным диагнозом «отравление неизвестным препаратом». Медики забрали девочку прямо со скамейки на станции Домодедово, где она спала.

«Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас её состояние стабильное, она готовится к выписке», – уточнила заместитель главврача больницы по медицинской части Наталия Яцкова.

«Период взросления всегда непрост. Особенно это касается детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. К счастью, девочку вовремя доставили в больницу, и она получила медицинскую помощь. До более серьёзных последствий для здоровья дело не дошло», – отметили в ведомстве.