В Домодедовской больнице спасли девочку с отравлением неизвестным веществом
Врачи Домодедовской больницы спасли после отравления 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмное отделение стационара ребёнка глубокой ночью доставила бригада скорой помощи с предварительным диагнозом «отравление неизвестным препаратом». Медики забрали девочку прямо со скамейки на станции Домодедово, где она спала.
«Девочке оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас её состояние стабильное, она готовится к выписке», – уточнила заместитель главврача больницы по медицинской части Наталия Яцкова.Как рассказали в министерстве, ребёнок растет без родителей и находится под опекой бабушки.
«Период взросления всегда непрост. Особенно это касается детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. К счастью, девочку вовремя доставили в больницу, и она получила медицинскую помощь. До более серьёзных последствий для здоровья дело не дошло», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что внимание и забота взрослых – залог безопасности ребёнка.