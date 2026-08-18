В Истре прооперировали пациента с переломом пятки после падения с лестницы

18 августа 2026, 15:59

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Истринской клинической больницы успешно прооперировали мужчину, который сломал пятку в результате падения с трёхметровой лестницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Мужчину с острой болью в стопах в приёмный покой доставила бригада скорой помощи. Он рассказал, что во время покраски карниза упал с трёхметровой лестницы на тротуарную плитку. Рентген показал перелом пяточной кости со смещением. Пациента отправили в травматологическое отделение.

«Для определения объёма оперативного вмешательства была выполнена компьютерная томография. Мы решили провести малоинвазивный остеосинтез винтами. При таком методе лечения фиксацию костных отломков выполняют через небольшие проколы и разрезы без обширного хирургического доступа. Операция заняла около 40 минут», – рассказал заведующий травматологическим отделением больницы Дмитрий Сухоруков