Эмоциональный стресс привёл 30-летнюю жительницу Подмосковья к инсульту
Врачи регионального сосудистого центра Красногорской больницы предотвратили развитие инсульта у молодой пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Бригада скорой помощи доставила в стационар 30-летнюю женщину в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, сильный эмоциональный стресс спровоцировал у неё острое ухудшение состояния. У пациентки появились признаки инсульта – онемение и слабость в левых конечностях, асимметрия лица, нарушения речи.
Врачи провели КТ головного мозга, УЗИ сердца, рентген грудной клетки, ЭКГ и другие исследования. Результаты подтвердили ишемический инсульт.
«Не теряя ни минуты, мы провели системную тромболитическую терапию, а затем удалили тромб из средней мозговой артерии справа. После операции симптоматика полностью ушла», – рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Светлана Александрова.К моменту выписки пациентка могла самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. Теперь ей предстоит реабилитация под амбулаторным наблюдением.
Как отметили неврологи, возраст не гарантирует защиту от инсульта. Вызвать его могут стресс, переутомление и проблемы с сосудами. Поэтому при первых тревожных симптомах – внезапной слабости, одностороннем онемении конечностей, асимметрии лица, нарушении речи, зрения и головокружении – нужно сразу же вызвать скорую. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже вероятность катастрофических последствий.