Эмоциональный стресс привёл 30-летнюю жительницу Подмосковья к инсульту

18 августа 2026, 16:14

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи регионального сосудистого центра Красногорской больницы предотвратили развитие инсульта у молодой пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.





Бригада скорой помощи доставила в стационар 30-летнюю женщину в тяжёлом состоянии. Как выяснилось, сильный эмоциональный стресс спровоцировал у неё острое ухудшение состояния. У пациентки появились признаки инсульта – онемение и слабость в левых конечностях, асимметрия лица, нарушения речи.



Врачи провели КТ головного мозга, УЗИ сердца, рентген грудной клетки, ЭКГ и другие исследования. Результаты подтвердили ишемический инсульт.

«Не теряя ни минуты, мы провели системную тромболитическую терапию, а затем удалили тромб из средней мозговой артерии справа. После операции симптоматика полностью ушла», – рассказала заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Светлана Александрова.