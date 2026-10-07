В Домодедовской больнице вылечили пациента с оспой обезьян
27-летнего мужчину, у которого диагностировали оспу обезьян, вылечили врачи инфекционного отделения Домодедовской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил с характерными высыпаниями и высокой температурой. Лечение заняло 12 дней.
«Это не первый случай оспы обезьян, который мы лечили. Пациенты с этим диагнозом начали поступать ещё в 2022 году — после того, как ВОЗ объявила о риске распространения заболевания из Африки в другие страны», — рассказала заведующая инфекционным отделением Домодедовской больницы Ирина Шилкина.Она добавила, что специфического препарата от вируса оспы обезьян нет. Пациенту проводят поддерживающую терапию. Иногда могут начаться осложнения, но в большинстве случаев это заболевание заканчивается полным выздоровлением.