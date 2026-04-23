В Дубне приступили к строительству детской поликлиники

23 апреля 2026, 17:02

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Дубне на улице Энтузиастов стартовало возведение новой детской поликлиники, входящей в структуру ГБУЗ МО «Дубненская больница». Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, подрядчик приступил к выемке грунта под устройство котлована — это первый этап строительства объекта.