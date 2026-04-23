В Дубне приступили к строительству детской поликлиники
В Дубне на улице Энтузиастов стартовало возведение новой детской поликлиники, входящей в структуру ГБУЗ МО «Дубненская больница». Как сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, подрядчик приступил к выемке грунта под устройство котлована — это первый этап строительства объекта.
Учреждение сможет принимать до 200 пациентов в смену. Проект реализуется в рамках областной госпрограммы и соответствует задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
По словам Александра Туровского, сейчас работы сосредоточены на подготовке котлована, затем начнутся монолитные работы. Завершение строительства запланировано на 2027 год.
В трёхэтажном здании разместятся врачебные кабинеты, стоматологическое отделение, кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар, отделения реабилитации и профилактики.
Прилегающая территория также будет благоустроена: предусмотрены удобные подъезды и пешеходные подходы, парковка для посетителей, зоны отдыха и детская площадка.
Новый объект повысит доступность и качество медпомощи для юных жителей Дубны.
