Эксперты Раменского колледжа оценили работы участников конкурса «Мастер года»
В Центре опережающей профессиональной подготовки Московской области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года». В качестве экспертов в нём приняли участие представители Раменского колледжа, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
На конкурсе работали руководитель Регионального центра компетенций «Промышленные и инженерные технологии» Владислав Гудков, а также глава Учебно-производственного комплекса по отрасли «Радиоэлектроника» Максим Широков.
«Наши специалисты оценивали работу конкурсантов, их методическую подготовку и умение применять передовые технологии на практике. Под их наблюдением мастер-классы представили педагоги ведущих образовательных подмосковных организаций. Конкурс «Мастер года» – ключевое событие для системы среднего профессионального образования. Его цели – повышение престижа педагогических профессий, популяризация инновационных идей и внедрение лучших практик в подготовку молодых кадров», – рассказали в администрации.
Региональный этап завершится до 1 мая. Победители представят Подмосковье на всероссийском финале, который будет проходить в Ямало-Ненецком автономном округе с 28 сентября по 2 октября.