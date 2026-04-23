Съезд специалистов скорой помощи собрал в Подмосковье более 400 участников

23 апреля 2026, 14:46

II Межрегиональный съезд специалистов скорой медицинской помощи «Вызов Подмосковья – 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике» открылся в Доме правительства Московской области в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба региональных властей.





Участие в мероприятии принимают более 400 человек из разных регионов России, а также из Узбекистана, Казахстана и Беларуси. Собравшихся поприветствовал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Рад видеть здесь и подмосковных специалистов, и их коллег со всей страны, а также делегации из дружественных государств. Ваше присутствие очень важно для нас. Мы понимаем, какое значение скорая помощь имеет для каждой семьи. В таком большом регионе, как Подмосковье, одна из ключевых задач — справляться с огромным количеством вызовов, чтобы спасать жизни. Хочу поблагодарить десять тысяч наших сотрудников скорой помощи, которые посвятили себя этому делу», — сказал Андрей Воробьёв.

«Для меня большая честь приветствовать вас на съезде. Мы одна команда, стоим плечом к плечу, всегда готовые поддержать друг друга. (…) Съезд «Вызов Подмосковья» — это не только площадка для обсуждения профессиональных вопросов, но и место для живого общения и новых знакомств», — заявила Людмила Болилая.