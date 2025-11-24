Новый стадион станет подарком к 30-летию крупнейшей школы Дубны

24 ноября 2025, 17:21

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Дубна

В Дубне к 30-летию гуманитарно-эстетической гимназии №11 на территории школы построят современный многофункциональный стадион. Решение о создании новой спортивной площадки анонсировал на торжественном вечере глава городского округа Максим Тихомиров, сообщили в Администрации городского округа Дубна.





В гимназии отметили заслуги учителей и выпускников: лучших педагогов наградили почётными грамотами и благодарственными письмами, а выпускников, достигших особых успехов, — медалями. За 30 лет работы численность учеников увеличилась вдвое, школа получила статус «Лучшая школа России», а восемь преподавателей стали «Лучшими учителями России».



«В следующем году сделаем особый подарок ученикам, проведем реконструкцию школьного стадиона. Это будет ещё одна точка роста для нашей молодёжи», — отметил Максим Тихомиров.