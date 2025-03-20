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В Дубне построят дом для переселенцев из аварийных бараков 1937 года

Фото: пресс-служба администрации г.о Дубна

В Дубне началось строительство 11-этажного дома для переселения жителей аварийных бараков, возведённых ещё в 1937 году. По словам подрядчика, через два года на улице Тверской новостройка будет готова, и все нуждающиеся в жилье переедут в новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На встрече с горожанами обсудили вопросы благоустройства двора: где разместить парковку и детскую площадку, какие зелёные зоны и пешеходные дорожки сохранить. В обсуждении приняли участие не только будущие новосёлы, но и жители соседних домов, которых также волнуют изменения в застройке улицы.

Изначально планировалось построить 17-этажное здание, однако после обращений местных жителей подрядчик согласился уменьшить этажность.

«Помочь жителям бараков переехать в комфортное жилье — одна из приоритетных задач. При поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем двигаться в сторону окончательного решения этого вопроса. В обязательном порядке все этапы застройки нового района согласуем и с местными жителями», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Многие из жителей ждали этого момента десятилетиями. Например, семья Карины Багинян: её бабушка мечтала провести старость в благоустроенной квартире. Теперь в новом доме будет жить её внучка, которая уверена — бабушка была бы счастлива.

«Было много программ, много обещаний, но как-то все не осуществлялось. А теперь застройщик конкретно говорит — будет первый дом и жители переедут. Мы много работали над этим, и теперь я рад невероятно», — подчеркнул председатель Совета депутатов г. о. Дубна, член партии «Единая Россия» Александр Руденко.

Проект — только начало масштабных преобразований. Подрядчик заверил, что пожелания жителей учтут, чтобы сделать обновлённую улицу комфортной для всех.

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Подмосковные врачи спасли мальчика, отравившегося снегом с опасными веществами
20 марта 2025, 15:48

Фото: https://t.me/roshal_kids

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля спасли жизнь ребёнка, который отравился снегом с опасными химическими веществами. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
После прогулки в детсаду мальчик решил попробовать на вкус снег рядом с дорогой. Как выяснилось, снег содержал химические вещества. Черед час мальчик пожаловался на боли в животе, а потом потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила малыша в ДКЦ.
«В приёмном отделении мы оказали ребёнку экстренную помощь. Анализ газового состава крови показал критически высокий уровень метгемоглобина – 75%. Это смертельный уровень. Чтобы снизить его, потребовалось заменное переливание крови», – рассказал заведующий отделением реанимации №2 Анатолий Крушельницкий.
По словам врача, благодаря оперативной реакции и слаженной работе команды медиков они смогли за несколько часов снизить уровень метгемоглобина в крови маленького пациента до 7%.

При этом удалось не только спасти мальчику жизнь, но и избежать неврологических осложнений. Сейчас ребёнка перевели в педиатрическое отделение и готовят к выписке.

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Партнёрские роды в Подмосковье выбирают около трети будущих мам
20 марта 2025, 15:34

Фото: iStock / molka

В Московской области свыше 30% женщин отдают предпочтение партнёрским родам. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, будущие мамы могут выбрать в перинатальных центрах и роддомах любые виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнёрские.
«Многим женщинам во время родов нужна поддержка близкого человека. С начала года более 3,1 тыс. женщин в регионе выбрали именно партнёрские роды, что составляет 32% от общего числа. В Подмосковье такая услуга предоставляется бесплатно. Для этого партнёру достаточно сдать анализы, позволяющие получить доступ в родильную палату», – сказал Забелин.
Подробно ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

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Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки
20 марта 2025, 15:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из кишечника ребёнка ключ от заводной игрушки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику обратилась мама двухлетнего мальчика. Она заподозрила, что сын проглотил инородное тело. Диагностика выявила его в кишечнике маленького пациента. Самостоятельно ключ не мог выйти наружу.
«В условиях операционной мы провели колоноскопию и обнаружили в илеоцекальном клапане, месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, металлический ключ от игрушки. С помощью эндоскопической петли его захватили и вывели через естественное отверстие», – сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения ДКЦ Александр Иноземцев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Врачи напомнили, что, если ребёнок проглотил инородное тело, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью, не пытаясь вызвать рвоту. До получения рекомендаций врача также нельзя поить и кормить ребёнка. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск осложнений.

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#подмосковье
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#ребёнок
#операция
#красногорск
#здоровье
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Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке
20 марта 2025, 14:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы прооперировали пожилую женщину, потерявшую зрение из-за падения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 98-летняя пациентка, ослепшая на один глаз. Как выяснилось, 15 лет назад ей прооперировали катаракту и заменили помутневший хрусталик на искусственный. Однако после падения он почти опустился на глазное дно, что и привело к потере зрения.
«Раньше мы разрезали глаз, извлекали хрусталик и заменяли его новым. Теперь появились новые малоинвазивные методики, которые позволяют минимально травмировать пациента при операции. Всего два прокола – и мы поставили линзу на место, подшив её так, что теперь она никуда не денется», – рассказала заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Митяева.
После операции зрение у пациентки восстановилось. Сейчас она уже выписана домой.

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В Мытищах в 2027 году построят школу на 550 мест в природных оттенках
20 марта 2025, 14:36

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В городском округе Мытищи на участке Центральная Усадьба вблизи Ярославского проезда появится новая школа, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры. Ведомство поддержало архитектурный облик здания.
«Учебное заведение на 550 мест рассчитано на 200 учащихся начальной школы и 350 – средней и старшей школы. Площадь трёхэтажного здания превысит 19 тыс. кв. м. В рамках реализации проекта планируется создать более 80 новых рабочих мест», – поделился планами министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Социальный объект планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2027 года.

Как рассказали в ведомстве, здание школы будет иметь трёхчастную композицию. Блок общих помещений в центре учебного заведения соединяет два асимметричных крыла, в которых расположены помещения начальной, средней и старшей школы. Такая структура позволяет избежать пересечения потоков учащихся.
«Через витражное остекление главной входной группы открывается вид на пространство вестибюля, наполненное естественным светом. Центральный блок помещений выделен выступающими прямоугольными элементами. Фасады оформлены плиткой, имитирующей кирпич», – отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Колористическая палитра представлена в оттенках коричневого, серого и бежевого цветов. Она будет гармонично сочетаться с окружающей застройкой.

Помимо классов, в здании будут располагаться мастерские по обработке дерева и металла, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, библиотечно-информационный центр с читальным залом, медиатекой и книгохранилищем, центр детских инициатив, IT-пространство. Также в школе разместится актовый зал на 175 мест, два спортзала и медицинский блок.

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