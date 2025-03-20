В Дубне построят дом для переселенцев из аварийных бараков 1937 года

Фото: пресс-служба администрации г.о Дубна
В Дубне началось строительство 11-этажного дома для переселения жителей аварийных бараков, возведённых ещё в 1937 году. По словам подрядчика, через два года на улице Тверской новостройка будет готова, и все нуждающиеся в жилье переедут в новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Помочь жителям бараков переехать в комфортное жилье — одна из приоритетных задач. При поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем двигаться в сторону окончательного решения этого вопроса. В обязательном порядке все этапы застройки нового района согласуем и с местными жителями», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
«Было много программ, много обещаний, но как-то все не осуществлялось. А теперь застройщик конкретно говорит — будет первый дом и жители переедут. Мы много работали над этим, и теперь я рад невероятно», — подчеркнул председатель Совета депутатов г. о. Дубна, член партии «Единая Россия» Александр Руденко.
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Дайана Хусинова