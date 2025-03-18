Специалисты из Дубны поучаствовали в разработке опытного образца самолета «Суперджет»

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Одним из ключевых событий марта в российском авиастроении стал успешный полет опытного самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8. Летные испытания прошли в Комсомольске-на-Амуре, и по завершении полета командир экипажа сообщил, что задание было выполнено полностью, сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
«Большой вклад в разработку вложили дубненские специалисты „ОКБ „Аэрокосмические системы“, завода „ПРОМТЕХ-Дубна“, „Дубненского завода коммутационной техники. Горжусь нашими конструкторами и сотрудниками завода!», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
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Дайана Хусинова