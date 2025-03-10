Глава Дубны проверил качество весенней уборки парков и скверов

Почти полторы тысячи региональных и муниципальных дорог отремонтируют в Московской области в текущем году. Об этом доложил в ходе совещание губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.