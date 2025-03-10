Глава Дубны проверил качество весенней уборки парков и скверов

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Выездную проверку состояния парков, скверов, дворов и улиц провёл глава Дубны Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Нареканий по состоянию парков не возникло. Там уже убран смёт, выполнен большой объём работ по расчистке берега озера от камыша. Сотрудники готовятся украсить территорию цветами и добавить освещения», — говорится в сообщении.Комсомольская набережная тоже успешно прошла проверку. А вот к уборке газонов возникли вопросы: в настоящее время мусор на обочинах дорог уже убран, а провести уборку вдоль тротуаров только предстоит.
«Поставил задачу МБУ «ЖКУ» и подрядчикам в кратчайшие сроки выполнить эти работы. Параллельно определяем площадки для проведения традиционных общегородских субботников», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Отмечается, что из-за ранней весны субботники в Дубне планируется начать в ближайшее время.
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Лев Каштанов