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Глава Дубны проверил качество весенней уборки парков и скверов

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Выездную проверку состояния парков, скверов, дворов и улиц провёл глава Дубны Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Нареканий по состоянию парков не возникло. Там уже убран смёт, выполнен большой объём работ по расчистке берега озера от камыша. Сотрудники готовятся украсить территорию цветами и добавить освещения», — говорится в сообщении.
Комсомольская набережная тоже успешно прошла проверку. А вот к уборке газонов возникли вопросы: в настоящее время мусор на обочинах дорог уже убран, а провести уборку вдоль тротуаров только предстоит.

«Поставил задачу МБУ «ЖКУ» и подрядчикам в кратчайшие сроки выполнить эти работы. Параллельно определяем площадки для проведения традиционных общегородских субботников», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
Отмечается, что из-за ранней весны субботники в Дубне планируется начать в ближайшее время.

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Жительниц Павловского Посада поздравили с 8 Марта байкеры «Ночные волки»
10 марта 2025, 15:50

Члены байкерского клуба «Ночные волки» поздравили жительниц Павлово-Посадского городского округа с Международным женским днём, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мероприятия, в рамках которых женщин поздравляли и вручали им цветы, «Ночные волки» провели в разных российских городах, и Павловский Посад не стал исключением», — говорится в сообщении.
В своих поздравлениях байкеры отметили, что именно женщины поддерживают мужчин и вдохновляют их на новые свершения, а также призвали мужчин быть внимательными к своим близким и заботится о них не только 8 марта.

Ранее сообщалось, что сотрудники Госавтоинспекции провели в Павлово-Посадском округе праздничную акцию в честь Международного женского дня — они преподносили букеты женщинам за рулём и напоминали им о важности соблюдения правил дорожного движения.

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#поздравление
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Автомобилисток Павловского Посада поздравили с 8 Марта сотрудники ГАИ
10 марта 2025, 14:59

Сотрудники Госавтоинспекции провели в Павлово-Посадском округе праздничную акцию в честь 8 Марта — они преподносили букеты женщинам за рулём, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Инспекторы останавливали автомобили, за рулём которых были женщины, и вместо проверки документов вручали им цветы. Инспекторы пожелали женщинам безопасных дорог, хорошего самочувствия и весеннего настроения. В ответ участницы акции поблагодарили их за приятный сюрприз», — говорится в сообщении.
В рамках мероприятия участницам акции также напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Отмечается, что такие акции, приуроченные к Международному женскому дню, стали в Павлово-Посадском округе доброй традицией.

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В Московской области в 2025 году отремонтируют около 1,5 тыс. дорог
10 марта 2025, 14:43

Фото: istockphoto.com/Iryna Melnyk

Почти полторы тысячи региональных и муниципальных дорог отремонтируют в Московской области в текущем году. Об этом доложил в ходе совещание губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
«К ремонту дорог приступи с 1 апреля. Всего в этом году отремонтируем 1493 дороги общей протяжённостью 1495 километров, из которых 1137 муниципальных протяжённостью 659 км и 322 региональных протяжённостью 836 км. Общий объём ремонта в этом году больше прошлогодних показателей на 310 километров», — сказал Марат Сибатулин.
Наибольший объём работ по ремонту работ планируется провести в округах Коломна (85 км), Дмитровский (67 км), Раменский, Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский (по 62 км), а также в округе Истра (54 км).

Ремонт дорог должен быть завершён к 30 сентября.

Марат Сибатулин также сообщил, что в регионе резко выросли темпы ямочного ремонта. С начала текущего года на дорогах Московской области было заделано 197 тысяч 394 ямы, что в пять с половиной раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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#минтранс мо
#марат сибатулин
#ремонт дорог
#дороги
#московская область
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В Подмосковье приступают к весенней уборке дорожной сети
10 марта 2025, 14:40

Марат Сибатулин (фото: пресс-служба правительства МО)

Подмосковные дорожники приступают к весенней уборке шоссе и улиц, все мероприятия должны быть завершены до конца апреля. Об этом доложил в ходе совещание губернатора региона Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Он сообщил, что в план весенней подготовки дорог входит девять видов работ, включая уборку смёта с прибордюрной части на 8 тысячах километров дорог, мойку 37 тысяч километров дорог и 12 тысяч километров дорожных ограждений, мойку и покраску 16 тысяч остановок, мойку и покраску 637 километров шумозащитных экранов, очистку 5 тысяч километров тротуаров, нанесение линейной разметки и разметки пешеходных переходов.

«Поставлена задача завершить все эти работы до 1 мая», — сказал Марат Сибатулин.
Кроме того, к этому сроку должны быть проверены и приведены в порядок все дорожные знаки и все мосты.

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#минтранс мо
#дороги
#марат сибатулин
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#подмосковье
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В Минэкологии Подмосковья сменился глава
10 марта 2025, 14:10

Фото: официальная страница «ВКонтакте» Минэкологии МО

Павел Бида покинул пост министра экологии и природопользования Московской области, новым министром стал Виталий Мосин. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с главами подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов.
«Павел Александрович Бида перешёл на другое место работы. Министром станет Виталий Владимирович Мосин. Мы очень надеемся, что всё, что связано с экологией, а это во многом связано и с рекультивацией мусорных полигонов, будет вместе с вашей командой реализовываться чётко и без каких-либо «западаний», — сказал Андрей Воробьёв.
Ранее Виталий Мосин занимал пост первого заместителя министра имущественных отношений Московской области.

Павел Бида был главой Минэкологии Подмосковья с 6 ноября 2024 года.

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#московская область
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