В Дубне в 2025 году закупят школьную мебель на пять миллионов рублей

11 января 2026, 10:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в наступившем году планируют закупить школьную мебель на пять миллионов рублей. В общеобразовательных учреждениях появятся новые парты, стулья и шкафы, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.





В прошедшем году на это была выделена такая же сумма.

«Мы проводим капремонты, обновляем классы, закупаем современное оборудование, строим школьные стадионы, чтобы ученикам и педагогам было комфортно. Результаты говорят за себя: дубненские ребята стабильно показывают высокие достижения на олимпиадах, конкурсах и ЕГЭ. Это наша общая гордость», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.