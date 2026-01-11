В Дубне в 2025 году закупят школьную мебель на пять миллионов рублей
В Дубне в наступившем году планируют закупить школьную мебель на пять миллионов рублей. В общеобразовательных учреждениях появятся новые парты, стулья и шкафы, сообщили в пресс-службе администрации наукограда.
В прошедшем году на это была выделена такая же сумма.
«Мы проводим капремонты, обновляем классы, закупаем современное оборудование, строим школьные стадионы, чтобы ученикам и педагогам было комфортно. Результаты говорят за себя: дубненские ребята стабильно показывают высокие достижения на олимпиадах, конкурсах и ЕГЭ. Это наша общая гордость», – отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.В 2025 году новой мебелью оснастили три отремонтированных кабинета в школе №10. В гимназию №3 закупили 13 комплектов, в школу №5 – 10, а в два корпуса школы №7 – шесть комплектов. В школе №9 обновили обеденные столы и стулья в помещении столовой.
Помимо этого, обновляют специфическую мебель в кабинетах химии, физики и информатики. Предметные кабинеты снабжены современной техникой – мультимедиа, ноутбуками, 3D принтерами и многим другим.