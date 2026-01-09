В Дубне планируют создать карту коттеджей академиков

09 января 2026, 18:18

Фото: пресс-служба Администрации Дубны г.о.

Академик РАН Антон Балдин предложил создать в Дубне информационную карту коттеджей на улицах Лесной и Интернациональной. Схема покажет расположение домов, где в советские годы жили известные учёные. К ней добавят QR-коды для получения подробной информации.





Карту разместят рядом с детской площадкой в лесопарке. Этот район с коттеджами давно стал визитной карточкой города. Антон Балдин собрал сведения о прежних жильцах. Среди них — физик Яков Смородинский, основатель советского воднолыжного спорта Алексей Тяпкин и математик Евгений Жидков.



Глава Дубны и директор ОИЯИ поддержали идею. Балдин передаст им собранные материалы.

«Важно помнить тех, кто создавал нашу любимую Дубну, кто стоял у истоков научной славы ОИЯИ. Мы в городской администрации уделяем этому вопросу большое внимание. Будем продолжать эту работу и дальше, особенно это актуально в этот юбилейный для города год», — подчеркнул глава городского округа Максим Тихомиров.