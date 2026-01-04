Достижения.рф

В Дубне благоустроят сквер на Московской улице

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Благоустройство сквера планируют провести в Дубне напротив дома №10 по Московской улице. В настоящее время ведётся разработка проекта: создаются черновые эскизы для обсуждения с жителями. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Пространство на Московской станет вторым малым сквером, благоустроенным в Дубне. Первый появился во дворе домов №43 и №45 на проспекте Боголюбова.

«Малый сквер на Боголюбова, который благоустроили в прошлом году, получил положительные отзывы от жителей. Благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в этом году создадим ещё одно уютное пространство», — сказал глава округа Максим Тихомиров.
Он подчеркнул, что работы будут согласовывать с местными жителями.

Обсуждение черновых эскизов состоится после новогодних праздников. О точной дате и времени глава Дубны напишет в своих соцсетях.
Лев Каштанов

