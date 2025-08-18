Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» за полгода превысили 7,7 млрд рублей
Объём фактических инвестиций в особой экономической зоне «Дубна» за первые шесть месяцев текущего года превысил 7,7 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Инвестиции, привлечённые резидентами ОЭЗ «Дубна» за первое полугодие, составили более 7,7 млрд рублей и почти приблизились к годовому прогнозу в 10,8 млрд рублей. По итогам года запланировано, что резиденты создадут около 750 рабочих мест Однако уже за шесть месяцев на современных производствах и в офисах ОЭЗ нашли работу свыше 650 специалистов», – рассказала Зиновьева.Сейчас инновационные проекты на территории ОЭЗ «Дубна» реализуют 160 инвесторов. Многие уже ведут там деятельность. Выручка резидентов за первое полугодие достигла 39,2 млрд рублей, накопленным итогом за всё время функционирования зоны – более 325 млрд рублей.