В ОЭЗ «Дубна» разработали ГОСТ для систем видеонаблюдения

20 августа 2025, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «ВИДЕОИНТЕЛЛЕКТ», работающая в особой экономической зоне «Дубна», разработала ГОСТ для систем ситуационной видеоаналитики. После финальных согласований документов стандарт будет готов к внедрению, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Системы видеонаблюдения активно используются для безопасности на объектах и в общественных местах. Обработка и анализ видеопотоков обеспечивают оперативное реагирование на сигналы опасности. Эти технологии спасают жизни, оптимизируют процессы, делают окружающую среду комфортнее и безопаснее.



«ГОСТы в этой сфере необходимы для развития нормативной базы в индустрии интеллектуального видеонаблюдения. Первый в России национальный стандарт, который установил единую терминологию в отрасли, действует четыре года. Второй, подготовленный резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна», определит ключевые метрики для оценки функциональных характеристик. Это точность, задержка обнаружения и корректность работы алгоритмов. Он также установит единые требования к тестированию», – рассказали в ведомстве.