В Дубне закрыли ледовый сезон огненным шоу

Видео: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В этом сезоне в Дубне впервые по губернаторской программе появились катки с системой искусственного охлаждения, и сразу на обеих сторонах города — как на правом, так и на левом берегу. Эти катки подарили дубненцам массу ярких впечатлений, привлекая более 70 тысяч посетителей за всю зиму и начало весны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Знаю, что катки полюбились дубненцам. Они дарили эмоции, стали местом встреч для влюбленных, точками притяжения для друзей», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.
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Дайана Хусинова