В Дубне закрыли ледовый сезон огненным шоу

В этом сезоне в Дубне впервые по губернаторской программе появились катки с системой искусственного охлаждения, и сразу на обеих сторонах города — как на правом, так и на левом берегу. Эти катки подарили дубненцам массу ярких впечатлений, привлекая более 70 тысяч посетителей за всю зиму и начало весны, сообщает пресс-служба администрации городского округа.