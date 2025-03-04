В Дубне ввели дополнительные выплаты младшим воспитателям

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч рублей будут получать младшие воспитатели в детских садах Дубны, соответствующее постановление подписал глава городского округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«На сотрудниках детских садов лежит огромная ответственность, они ежедневно заботятся о наших детях, воспитывают и обучают их, и денежное вознаграждение за этот труд должно быть соответствующее», — заявил Максим Тихомиров.Согласно распоряжению главы округа, младшим воспитателям (помощникам воспитателей), работающим в дошкольных группах образовательных учреждений, устанавливается дополнительная ежемесячная надбавка за качество и эффективность выполняемой работы в размере 10 десяти тысяч рублей пропорционально занимаемой ставке.
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