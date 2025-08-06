В Егорьевской больнице начали делать редкие операции для лечения аритмии сердца

06 августа 2025, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье внедряют современные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В региональном сосудистом центре Егорьевской больницы впервые провели электрофизиологические исследования и радиочастотные абляции. Такие процедуры применяются для диагностики и лечения сложных нарушений сердечного ритма, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.







«Операция выполняется через небольшой прокол в области сосуда ноги. К сердцу подводится особый электрод. Далее мы ищем участок аритмии и прижигаем его, чтобы полностью устранить нарушение ритма. Хирургическое вмешательство длится около 40 минут», – пояснил руководитель регионального сосудистого центра Фуркат Гафуров.

«Благодаря новому аппарату практика проведения ЭФИ и РЧА будет расширяться. На данный момент таким методом прооперированы пять пациентов. Они чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой на амбулаторное лечение», – рассказал главврач Егорьевской больницы Дмитрий Каприн.