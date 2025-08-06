Подмосковные врачи поставили на ноги шестилетнюю девочку с тяжёлым артритом
Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства вновь научили ходить девочку с тяжёлой формой артрита. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В ревматологическое отделение МОЦОМД доставили шестилетнюю малышку в критическом состоянии. Её беспокоили мучительные, непрекращающиеся боли в стопах и коленях, которые сопровождались высокой температурой и слабостью. Ребёнок почти перестал ходить.
После обследования врачи диагностировали ювенильный ревматоидный артрит. Это хроническое заболевание, поражает в основном суставы детей. Без лечения болезнь может привести к серьёзным осложнениям и даже инвалидности.
«Лечение включало препараты базисной противоревматической терапии. Первые изменения стали заметны через несколько недель. Уменьшились утренние скованность и боли в суставах. Ребёнок начал самостоятельно передвигаться без видимых усилий. Лабораторные показатели тоже показывали положительную динамику», – рассказала заведующая отделением ревматологии МОЦОМД Юлия КотоваСпециалист подчеркнула, что ранняя диагностика и точно подобранная терапия играют ключевую роль в лечении болезни.
Сейчас девочка уже выписана и постепенно возвращается к активной жизни. Она продолжит лечение у ревматологов МОЦОМД, которое вернёт ей свободную походку.