В Электростали задержали 13-летнего подростка, который поджёг автозаправку
В Московской области полицейские задержали подростка, который под влиянием злоумышленников совершил поджог на расположенной в регионе автозаправке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Две бензоколонки выгорели.
«Снова печальная история о том, как злоумышленники втёрлись в доверие к подростку и заставили его совершить противоправное деяние. Вчера вечером на АЗС в городском округе Электросталь произошло возгорание. На заправочном комплексе выгорели две бензоколонки, никто пострадал. Полицейские выяснили, что поджог совершил подросток. С места происшествия он скрылся, однако позже был задержан», – рассказала Волк.В ходе опроса 13-летний школьник рассказал, что в декабре прошлого года начал переписываться с неизвестными в мессенджере. Те обманули его и угрозами заставили поджечь автозаправку.
Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой примут решение в соответствии с законодательством.