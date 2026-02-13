Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram

13 февраля 2026, 08:27

РИА Новости: мошенники используют специфические схемы обмана в Telegram

Фото: iStock/Penderev

Эксперт в области юриспруденции Иван Соловьев рассказал о новых схемах мошенничества в мессенджере Telegram. Об этом пишет РИА Новости.