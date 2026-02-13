Юрист рассказал о специфических схемах обмана в Telegram
Эксперт в области юриспруденции Иван Соловьев рассказал о новых схемах мошенничества в мессенджере Telegram. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что злоумышленники активно используют фейковые аккаунты. Аферисты могут выдавать себя за коллег, друзей или руководителей. Искусственный интеллект помогает им анализировать интересы жертв и подбирать подходящие имена для обмана.
Соловьев также подчеркнул, что Telegram идеально подходит для создания дипфейков. В преддверии праздников и памятных дат мошенники запускают каналы с привлекательными предложениями товаров и услуг. Такие схемы становятся особенно опасными, так как люди часто доверяют сообщениям от знакомых.
Чтобы защитить себя, важно внимательно проверять информацию и не спешить реагировать на подозрительные предложения. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам использовать ваше доверие.
