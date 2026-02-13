В МВД раскрыли последствия отправки «закрашенных» снимков банковских карт

13 февраля 2026, 11:47

МВД: отправка «закрашенных» снимков банковских карт может сделать жертвой

Фото: istockphoto/Younes Kraske

Отправлять фотографии банковских карт, даже с «закрашенными» персональными данными, небезопасно. Мошенники могут восстановить скрытую информацию.