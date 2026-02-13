В МВД раскрыли последствия отправки «закрашенных» снимков банковских карт
Отправлять фотографии банковских карт, даже с «закрашенными» персональными данными, небезопасно. Мошенники могут восстановить скрытую информацию.
Об этом 13 февраля сообщили в Управлении МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий. В ведомстве пояснили, что многие считают маркер в редакторе телефона надёжным способом скрыть данные, однако на практике часть информации иногда удаётся вернуть.
Причина в том, что не все графические инструменты обеспечивают полную непрозрачность — «закрашенное» можно попытаться высветлить. Также в МВД подчеркнули, что размытие (blur) не удаляет данные, а лишь изменяет их алгоритмами, поэтому в отдельных случаях изображение можно частично «прочитать» обратно.
Дополнительный риск связывают с тем, что приложения или файлы иногда сохраняют служебные сведения и промежуточные версии картинки, что может помочь извлечь исходные данные.
