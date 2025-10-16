В фестивале школьного спорта в Лобне приняли участие более 500 человек

16 октября 2025, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Более 500 юношей и девушек в возрасте от 12 до 15 лет стали участниками международного фестиваля школьного спорта «Россия — Беларусь», который проходил в Лобне с 13 по 15 октября. Фестиваль организовали в рамках проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.





В качестве почётных гостей фестиваль посетили глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв, депутат Госдумы, координатор проекта «Детский спорт» Ирина Роднина, секретарь лобненского отделения «Единой России» Анна Кротова и др.





«Мероприятие проводится при поддержке партии «Единая Россия». У нас есть программа «Детский спорт», её запустили ещё в 2009 году. Она включает и дворовый спорт, и школьный спорт. Это реконструкция спортивных залов, сельских школ, строительство спортивных объектов», — сказала Ирина Роднина.