В посёлок для многодетных семей в Дубне провели газ
Магистральный газ провели в посёлок для многодетных семей «Аист» в городском округе Дубна. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Работы были организованы в рамках программы «Социальная газификация».
«Раньше мы отапливались при помощи электричества, в месяц за это выходило около 15-20 тысяч. Сейчас с газом мы рассчитываем в среднем на полторы тысячи рублей в летние месяцы и пять-шесть тысяч в зимние», — поделилась одна из жительниц посёлка Екатерина Малахова.Всего в «Аисте» проложили около трёх километров газопровода. По программе «Социальная газификация» трубу бесплатно тянут до границ участков. За проведение газа в дом надо заплатить, но для многодетных предусмотрены льготы: трубу прокладывают без дополнительной оплаты до самого дома, а на покупку газового оборудования предоставляется субсидия в размере 80 тысяч рублей.
«С помощью «Социальной газификации» в Дубне уже получают газ 154 дома, в процессе подключения находятся ещё 95 домохозяйств», — рассказал глава округа Дубна Максим Тихомиров.