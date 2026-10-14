В «Горках Ленинских» покажут документальные фильмы ко Дню освобождения Белграда

14 октября 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

Вечер документального кино «И будет музыка, и будет правда» проведут в историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» в субботу, 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.





Мероприятие приурочено ко Дню освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В программе вечера две ленты режиссёра Дениса Чуваева и продюсера Филиппа Кудряшова: «И будет музыка. Алексей Бутаков» и «Ошибка полковника Эдвинсона».





«20 октября 1944 года советские войска вместе с частями Народно-освободительной армии Югославии освободили Белград. Эта победа стала символом братства двух народов. Зрители музея-заповедника «Горки Ленинские» узнают, как находятся забытые имена, как снимается документальное кино о войне и почему память о 1944 сегодня особенно важна», — сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.