В «Горках Ленинских» покажут документальные фильмы ко Дню освобождения Белграда
Вечер документального кино «И будет музыка, и будет правда» проведут в историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» в субботу, 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Мероприятие приурочено ко Дню освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В программе вечера две ленты режиссёра Дениса Чуваева и продюсера Филиппа Кудряшова: «И будет музыка. Алексей Бутаков» и «Ошибка полковника Эдвинсона».
«20 октября 1944 года советские войска вместе с частями Народно-освободительной армии Югославии освободили Белград. Эта победа стала символом братства двух народов. Зрители музея-заповедника «Горки Ленинские» узнают, как находятся забытые имена, как снимается документальное кино о войне и почему память о 1944 сегодня особенно важна», — сказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.Фильм «И будет музыка. Алексей Бутаков» посвящён композитору-эмигранту, который жил на Балканах, во время войны попал в нацистский лагерь, чудом выжил там, а после войны стал одним из основателей Белградского национального театра оперы и балета.
Темой ленты «Ошибка полковника Эдвинсона» стало трагическое событие ноября 1944 года, когда союзники устроили бомбардировку города Ниш, уже освобожденного советскими войсками.
После показов запланирована творческая встреча с авторами. Мероприятие состоится в киноконцертном зале научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина», посещение бесплатное.