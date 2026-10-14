В поликлинике Запрудни заработал новый маммограф
Новый цифровой маммограф заработал в поликлинике Запрудненского отделения Дубненской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Прибор позволяет проводить исследования высокой точности и помогает выявлять онкозаболевания молочных желёз на ранних стадиях.
«Стоимость маммографа составила около 21 млн рублей. Всего с начала года в медучреждениях Московской области заработали пять новых маммографов. На их закупку выделили более 102 миллионов рублей», — рассказал зампред подмосковного правительства — глава минздрава региона Максим Забелин.Современное оборудование для больниц и поликлиник Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная активная жизнь».