В городе Пушкино в рамках инвестпроекта достраивают школу на 1050 мест

20 июня 2025, 17:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В микрорайоне Новое Пушкино скоро откроют современную школу на 1050 учеников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Строительство школы стало возможным благодаря реализации инвестпроекта по улучшению инфраструктуры образования Подмосковья.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Трёхэтажное здание занимает более 13 тыс. кв. м., а прилегающая территория, благоустроенная для комфортного пребывания детей, раскинулась ещё на 30 тыс. «квадратах».

«Строители наносят последние штрихи – подключают и настраивают оборудование. Внутри расставлена новая мебель, готовы к занятиям спортивные и актовые залы. Внешний вид школы тоже радует глаз – территория вокруг здания облагорожена и готова принять учеников. Уже в начале нового учебного года дети смогут оценить преимущества этого современного учреждения», – отметили в администрации.