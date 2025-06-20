В Пушкинском округе проверили отработку обращений граждан через «Добродел»
Хозяйственные службы округа Пушкинский оперативно устраняют недостатки, сообщения о которых жители направляют на портал «Добродел». Выполнение работ проверили уполномоченные главы округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
А в Красноармейске уполномоченный главы Ольга Алексеева проверила замену бордюрного камня возле дома № 11 по Краснофлотской улице. Там тоже не возникло нареканий к качеству работ.«В частности, 20 июня уполномоченный главы округа Нина Ушакова вместе с активными жителями Ивантеевки оценила покос травы в сквере на улице Рощинской, выполненный сотрудниками муниципального казённого учреждения «Тарасовское». Проверяющие удостоверились, что покос выполнен качественно и с соблюдением экологических норм», — говорится в сообщении.